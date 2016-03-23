Екс-міністру фінансів Росії Кудріну пригрозили "відповідальністю за прогнози"

Перший заступник глави комітету Державної думи з праці, соціальної політики і по справах ветеранів, депутат від фракції «Єдина Росія» Михайло Тарасенко пригрозив колишньому міністру фінансів Олексію Кудріну «відповідальністю за свої прогнози, які не збуваються», повідомляє РІА «Новости».

"Не пройдуть і безвідповідальні заяви колишнього "найкращого міністра фінансів" про те, що після виборів буде оголошено про підвищення пенсійного віку. Ще жоден прогноз цього пана не збувся. Впевнений, не збудеться і цей", — сказав Тарасенко на засіданні Держдуми.

Читайте такожКудрін: Кількість бідних в Росії буде ростиНа його думку, прогноз екс-міністра фінансів РФ Олексія Кудріна про те, що після парламентських виборів буде оголошено про необхідність підвищувати пенсійний вік, не збудеться, як і всі інші його прогнози.

Кудрін в інтерв'ю газеті "Известия" заявив, що після парламентських виборів - у вересні цього року потрібно оголосити про необхідність підвищення пенсійного віку в країні, а почати реформу, наприклад, з 2019 року.

На думку Тарасенко, проблема пенсійної системи полягає не у віці виходу громадян на пенсію.

"Проблема – в накопичувальній частині, яка кращими міністрами була придумана для того, щоб лобіювати інтереси недержавних пенсійних фондів, багато з яких так і не довели свою спроможність", — сказав він.