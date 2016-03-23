СБУ вилучила сервери львівської IT-компанії – звинувачує в шахрайстві і зв'язках з терористами

Вранці 11 березня СБУ прийшла з обшуком в офіс львівської компанії «Айті-Сфера».

Про це AIN повідомив директор "Айті-Сфери" Віталій Ковалишин.

Компанія «Айті-Сфера» займається розробкою програмного забезпечення для автоматизації контакт-центрів під торговою маркою Webitel.

«Під час обшуку співробітники СБУ не могли дати чітких пояснень, що конкретно вони шукають, показуючи сайт компанії, на якому розміщена інформація про те, що програмна АТС і колл-центр мають функцію запису телефонних розмов», — розповів Ковалишин.

Будь-яке ПЗ для автоматизації колл-центрів, як вітчизняних, так і міжнародних брендів, може записувати розмови. При цьому користувач зобов'язаний попередити абонента про те, що може проводити запис розмови для поліпшення якості обслуговування.

Про це Ковалишин повідомив правоохоронцям, проте співробітники СБУ наполягали, що софт «Айті-Сфери» є спеціальним технічним засобом.

Під час обшуку були вилучені два сервери: один — основний сервер розробки ПО Webitel, другий — належить прес-центру Української Греко-Католицької Церкви, на якому розміщуються всі сайти УГКЦ.

«Компанія «Айті-Сфера» на волонтерських засадах здійснювала технічний супровід цього сервера. Вилучення сервера УГКЦ призвело до відключення офіційних інформаційних ресурсів церкви в усьому світі», — пояснив Ковалишин.

Прес-секретар УГКЦ запросив інформацію про причини вилучення їх сервера. В результаті в той же день співробітники СБУ повернули сервер з сайтами Церкви і їх робота була відновлена. Але сьогодні зранку Ковалишину подзвонили з СБУ і повідомили, що передумали.

«Сервер тоді повернули, щоб церква не піднімати шум. А сьогодні сказали, мовляв, попереджають заздалегідь, що знову заберуть сервер, а нам дали час на те, щоб ми зробили Церкві якийсь бекап», — розповів Ковалишин.

Основний сервер, на якому знаходиться вихідний код програми і менеджер генерації ліцензій на ПЗ компанії, взагалі не повертали. Його вилучення 11 березня частково паралізувало роботу компанії. Також силовики вилучили три 3G-модеми. «Айті-Сфера» вже звернулася за допомогою до юристів і планує звертатися до суду, зазначає директор компанії.

Як пише видання, у переліку клієнтів компанії правоохоронці виявили контрагентів Росії і Донецької області. А 15 березня на офіційному сайті СБУ з'явився прес-реліз, в якому йшлося, що правоохоронці «розкрили шахрайську схему надання послуг міжнародного зв'язку, вилучили спеціальне телекомунікаційне обладнання для фіксації телефонних розмов і відкрили кримінальну справу за ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) ККУ».

За словами Ковалишина, співробітники СБУ також почали розробку за статтею 258.-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації». Причиною став контрагент, зареєстрований в Донецькій області, який купував ПЗ «Айті-Сфери» ще в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Владислав Голуб і голова парламентського IT-комітету Олександр Данченко пропонують обмежити можливості правоохоронних органів щодо вилучення серверів IT-компаній.

Відповідний законопроект №3719 "Про внесення змін до КПК України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності під час їх проведенні» вже зареєстрований у парламенті.

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У 2015 році почастішали випадки обшуку українських IT-компаній силовими структурами з подальшим вилученням обладнання, що, за словами заступника голови Адміністрації президента Дмитра Шимківа, негативно впливає на інвестиційну привабливість України і є злочином проти країни.

Зокрема, на початку вересня СБУ провела обшуки в дніпропетровському офісі компанії Luxoft, у липні – в офісі компанії Plarium, а в січні 2016 року – в офісі інтернет-провайдера "Адамант". Згідно з оцінками представників IT-галузі, в результаті обшуків і вилучення серверів підприємства минулого року втратили близько 10-15 мільйонів доларів.