Росіяни за рік втратили $3 мільярди пенсійних накопичень

Про це повідомила віце-прем'єр уряду РФ Ольга Голодець на Тижні російського бізнесу, передає ТАСС.

"Громадяни РФ у накопичувальній системі за минулий рік втратили понад 200 млрд рублів. І у нас сьогодні не визначено джерело, хто і коли відшкодує ці гроші", - сказала чиновник.

Віце-прем'єр уряду також назвала величезною вадою накопичувальної системи пенсії в РФ відсутність прямих договорів між громадянином і недержавними пенсійними фондами.

"Те, що сьогодні людей продовжують вводити в оману непрозорими правилами і відсутністю прямих договорів між громадянином і НПФ в цій системі - це величезний недолік всієї системи", - сказала Голодець.

Вона нагадала, що громадянам відповідно до закону РФ гарантується тільки номінал тих грошей, які вони перевели (в НПФ - прим. ред).

"Ось та зарплата, відрахування з якої відбуваються сьогодні, через 40 років уявіть собі, що це будуть за гроші. Ось яка пенсія чекає на тих людей, які колись вибрали накопичувальну", - додала Голодець.

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Віце-прем'єр також зазначила, що соціальний і фінансово-економічний блок уряду РФ зблизили позиції щодо питання про майбутнє накопичувальної системи пенсій в РФ.

"Система продовжує обговорюватися. І сьогодні ми зблизили з колегами, у тому числі з Мінфіном і Мінекономрозвитку, наші позиції. Я думаю, ми повинні прийняти рішення і в інтересах наших громадян, і в інтересах розвитку фінансових інструментів", - сказала Голодець.

Нагадаємо, внески на накопичувальну пенсію в РФ заморожені з 2014 року.

За словами Голодець, ситуація на ринку праці в Росії залишається спокійною, незважаючи на економічні труднощі.

"Незважаючи на складності всієї нашої економіки, ситуація на ринку праці продовжує залишатися відносно благополучною. Рівень безробіття тримається на рівні 5,8 млн осіб. Кількість вакансій постійно перевищує 1 млн", - сказала вона.

За даними віце-прем'єра, минулого року через служби зайнятості було працевлаштовано 2 млн осіб.