Російський бізнес чекають послаблення: у СІЗО до підприємця будуть пускати нотаріуса

Всі розглянуті питання на зустрічі зводилися до одного - як зробити так, щоб бізнес вдихнув хоч ковток свіжого повітря, а не тюремного, пише "Комерсант".

Серед обговорюваних проблем - повернення до Кримінального кодексу спеціальної статті про шахрайство у сфері підприємницької діяльності, порядок вилучення у бізнесменів матеріальних цінностей і строк арешту майна, відповідальність за злочини у сфері економіки.

Читайте такожУ Росії визнали - анексія Криму більше, ніж помилкаРаніше за шахрайство бізнесменів карали не так строго, як пересічних громадян. Але в 2014 році Конституційний суд вирішив, що ця норма порушує принцип рівності всіх громадян перед законом і не забезпечує належний захист прав потерпілих.

У більшості випадків за шахрайство на практиці карають підприємців, які просто не змогли виконати своїх зобов'язань, зафіксованих у договорі або контракті. Причин безліч, причому вони не зі злого наміру їх не виконують, а через об'єктивні обставини.

На зустрічі бізнес запропонував закріпити в законі право на допуск нотаріуса до підприємця, який перебуває у слідчому ізоляторі, щоб на час взяття під варту у нього була можливість делегувати право управління компанією або своїм підприємством, своїм бізнесом.

Путін погодився розглянути законодавчі поправки з цих питань.