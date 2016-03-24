Хакери атакували сайт електронних петицій до президента: за 11 хвилин накрутили більше 700 тисяч голосів

Про це на прес-конференції повідомив заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків, коментуючи ситуацію з ускладненнями в роботі сайту.

"23 березня почалася масована атака на сайт із петиціями. Була здійснена спроба створення одночасно 9 тис. петицій. Ми вважаємо, що метою нападу було накрутити всі петиції і дискредитувати інструмент електронної демократії", - сказав Шимків.

За його словами, під час атаки хакери за 11 хвилин накрутили 738 тис. голосів. Заступник глави Адміністрації також відзначив, що атака відбувалася з 118 тис. IP-адрес. "Територіально - це весь світ. Тобто, якщо блокувати IP-адреси, як радять експерти, то нам довелося б заблокувати всю Україну", - сказав він.

При цьому Шимків відзначив, що через роботи із захисту сайту можуть спостерігатися труднощі для громадян у голосуванні під петиціями.

"Ми встановили більш жорсткі правила обробки голосів. Як наслідок - почали виникати проблеми з голосуваннями, - сказав Шимків. - Ми перепрошуємо громадян за незручності, що виникли".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив порядок розгляду електронної петиції, адресованої президенту України, та дав старт роботі відповідного сайту. Згідно з указом, на розгляд глави держави буде подаватися електронна петиція, на підтримку якої зібрано не менш як 25 тис. підписів громадян упродовж не більш як трьох місяців від дня її обнародування.

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Розгляд громадського звернення буде здійснюватися невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня обнародування інформації про початок її розгляду. Забезпечення його розгляду покладається на Адміністрацію президента України.