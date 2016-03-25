Путін рекомендував бізнесу не виводити активи з України і почекати зміни влади

Про це виданню РБК розповіли учасники зустрічі.

Зазначається, що один з бізнесменів підняв питання, чи потрібно продавати активи в Україні чи варто чекати, що ситуація зміниться на краще. Відповідаючи, Путін «говорив про те, що поки є надія на нормалізацію відносин, можна почекати».

«Він (Путін) також сказав, що там (в Україні) в фінансово-банківській сфері тиск відчувається — одна ситуація, а в промислових активах може бути інша. Але тим не менш його оцінка була: «Потерпіти ще можна, зрозуміти, як будуть розвиватися події», — розповів один з учасників зустрічі.

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За словами іншого співрозмовника, Путін не рекомендував російським бізнесменам продавати українські активи. "Президент дав зрозуміти, що влада там може змінитися, а бізнес і Україна залишаться", - зазначив співрозмовник.