Казахстанцям дозволили повертати браковані товари через півроку після покупки

Казахстанці зможуть повернути бракований товар в магазин через півроку замість раніше дозволених двох тижнів після придбання товару, передає Gazeta.ru з посиланням на КТК.

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Відповідні поправки сенат країни вніс до закону про захист прав споживачів.

Міністр національної економіки Ерболат Досаєв пояснив, що поправки були прийняті після неодноразових скарг покупців через те, що багато хто пізно помічає брак.

«Є так звані сезонні товари, які ви, наприклад, купуєте взимку, але ви дізнаєтеся, використовуючи їх влітку, про якість дізнаєтеся тільки влітку, коли ви починаєте його використовувати. Ось ці всі норми ми привели в порядок», — заявив Досаєв.

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Наголошується, що закон не поширюється на продукти харчування, які швидко псуються.