Росіяни назвали свої головні страхи: зростання цін, бідність, криза, обвал рубля
Найменше росіян хвилюють проблеми свободи слова і демократичних свобод, несправедливість суду, жорстокість поліції.
Шість ключових страхів росіян за підсумками лютневого опитування Левада-центру — виявилися в економічній площині. Головний страх залишається незмінним — це зростання цін, за цей варіант відповіді віддали свої голоси 77% опитаних, передає Gazeta.ru.
На другому місці бідність і зубожіння населення — 49% респондентів, на третьому — зростання безробіття (43%), четверте місце дісталося економічній кризі та поганому стану промисловості та сільського господарства (38%), обвал рубля лякає 27% опитаних, розшарування на бідних і багатих, а також несправедливий розподіл доходів — 26% росіян.
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Також росіян хвилює зростання корупції в країні (24%), занепад моралі і культури (16%), недоступність медичного обслуговування (15%), криза в Україні, зростання наркоманії в Росії, а також недоступність освіти хвилюють 14% респондентів.
Найменше росіян хвилюють проблеми свободи слова і демократичних свобод (3%), несправедливість суду (5%), жорстокість поліції (5%).