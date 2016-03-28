Державний "Укргазбанк" замовив у каналу Порошенка реклами на 3 мільйони

ПАТ АБ «Укргазбанк» 10 березня уклав угоду з ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» про закупівлю рекламного часу на «5 каналі» за 3 млн грн.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть «Наші гроші».

Придбали 910 хвилин рекламного часу на термін до кінця 2016 року. Таким чином, хвилина коштує 3 297 грн., а секунда – 55 грн.

Перед парламентськими виборами 2014 року повідомлялося, що розміщення реклами на «5 каналі» коштує 15-45 грн. за секунду, зазначає видання.

Компанія «Експрес-Інформ» володіє ліцензією на мовлення «5 каналу».

Вона заснована ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка і ТОВ «Престиж Груп» Владислава Лясовського – екс-голови правління «5 каналу» та колишнього члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Керівником «Експрес-Інформу» є Олександр Адаменко.

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Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі «Укргазбанку» становить 95%. У 2015 році банк отримав 256 млн грн прибутку.