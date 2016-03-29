Ізраїль цікавлять українські фахівці: підпише угоду з Україною про тимчасове працевлаштування

Україна та Держава Ізраїль планують підписати Угоду про тимчасове працевлаштування фахівців окремих галузей економіки - громадян України в Ізраїлі. Як зазначається в урядовому розпорядженні №225, опублікованому на веб-порталі уряду, підписати угоду має міністр соціальної політики України Павло Розенко.

У розпорядженні не зазначаються деталі угоди, а також напрямки діяльності українських фахівців, у яких Ізраїль зацікавлений. Разом із тим, у пояснювальній записці до документа сказано, що підписання угоди сприятиме посиленню двостороннього співробітництва між країнами у сфері трудової міграції та мобільності працівників.

«Проект угоди передбачає визначення правових засад тимчасового працевлаштування українських робітників у Державі Ізраїль, що дасть можливість підвищити рівень соціального та економічного захисту громадян України», - сказано в пояснювальній записці.

Читайте такожУкраїна отримала доступ на ізраїльський ринок охолодженого м'яса

Як повідомляв УНІАН, Україна розглядає Ізраїль як одного з найважливіших економічних партнерів і має намір підписати Угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем до кінця 2016 року.