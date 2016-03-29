Кабмін планує влітку запустити єдину інформаційну систему для переселенців

Міністерство соціальної політики України планує влітку запустити єдину відкриту інформаційну систему для тимчасово переміщених осіб та волонтерів, повідомив на круглому столі начальник управління інформаційних технологій Мінсоцполітики Валерій Бакал.

"Те, що ми матимемо після модернізації, яка зараз проводиться за кошти Міжнародної організації міграції, а це близько 300 тисяч доларів - це буде система орієнтована на людину - переселенця і волонтера, який зможе допомогти тому чи іншому переселенцю", - сказав Бакал.

За його словами, за два тижні систему запустять в пробному режимі, коли користувачі зможуть створити особисті кабінети в системі, і бачитимуть дані не персоналізовані, тобто без імен конкретних переселенців. Повноцінно запустити цю систему планують влітку поточного року.

Представник міністерства зазначив, що дана система стане першим кроком до розробки єдиної аналітичної системи отримувачів усіх соціальних виплат. Правда, для її створення знадобиться значно більше часу.

"Якщо все буде нормально, система буде зроблена в 2017-2019 роках, тобто в 2018 році буде ясно, що ми щось зробили або не зробили", - сказав Бакал.

Він також повідомив, що на створення такої єдиної системи отримувачів соцвиплат Світовий банк виділив Україні близько 50 мільйонів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Служби безпеки України, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих ЛНР і ДНР. За українським законодавством отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій або зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній території Україні. Багато переселенців зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних української влади територіях.

Мінсоцполітики в 2015 році припинило виплати пенсій понад 180 тисячам з 1,1 мільйона пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки та поліції. Наприкінці лютого 2016 року у відомстві заявили, що спільно зі Службою безпеки України перевіряють правомірність нарахування виплат близько 350 тисяч переселенців. Правоохоронні органи перевірять фактичне місце проживання отримують виплати переселенців для припинення зловживань при виплаті соціальної допомоги та пенсій.

Разом з тим, активісти громадських організацій відзначають часті помилки при формуванні Службою безпеки України списків для верифікації переселенців.

Станом на 28 березня поточного року на обліку перебуває 1 мільйон 754 тисяч 901 внутрішній переселенець з Донбасу та Криму.