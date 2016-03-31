Рада прийняла за основу нову редакцію закону про страхування

Верховна Рада України з другої спроби прийняла за основу нову редакцію закону про страхування.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект (№1797-1) після невдалого першого голосування проголосували 242 народних депутата при необхідному конституційному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, його автор, народний депутат Максим Поляков, зазначив, що чинний закон про страхування було прийнято 2001 року, тому він не відображає сучасного стану страхового ринку і не дає імпульсів для його розвитку.

"Тому доцільним є прийняття закону в новій редакції, яка б відображала реальний стан речей і стала основою для розвитку страхового ринку. Прийняття законопроекту залишається актуальним через необхідність виконання українською стороною умов вступу в СОТ та Угоди про асоціацію між Україною і ЄС", - сказав Поляков.

Він зазначив, що проектом пропонується введення нового порядку реєстрації страхових компаній, визначення класифікації галузі і видів страхування у відповідності з рекомендацією першої директиви ради ЄС, запровадження пруденційного нагляду, встановлення умов платоспроможності страховиків, вимог для власників компаній.

При цьому депутати в ході обговорення зазначили, що закон не повністю враховує вимоги і директиви ЄС, тому було запропоновано врахувати всі вимоги при підготовці законопроекту до другого читання.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, кількість страхових компаній, що працюють на ринку України, 2015 року порівняно з 2014 роком скоротилося на 5%, або на 21 компанію, до 361 компанії.