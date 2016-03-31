Без "заначки" на чорний день: частка росіян, які не мають заощаджень, зросла до рекордного показника

Частка російських сімей, у яких немає ніяких заощаджень, зросла до рекордного показника 73%, повідомляє дослідницький холдинг «Ромир». При цьому кожна восьма сім'я (12%) позбулася раніше накопиченого за час нинішньої кризи, а ще 61% «заначки" на чорний день не мав і до її початку.

Соціологи відзначають, що найчастіше на повну відсутність заощаджень скаржаться молоді сім'ї (від 18 до 24 років), а також жителі сільської місцевості.

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Кожна десята російська сім'я проїдає раніше зроблені заощадження прямо зараз. У тому, що частина відкладеного в «жирні роки» вже довелося витратити, зізналися 10% учасників проведеного «Ромиром» опитування, пише РБК.

У звіті соціологів особливо наголошується, що заощадження росіян в останні півроку витрачаються в першу чергу не на дорогі покупки на зразок житла, ювелірних виробів або навіть побутової техніки. Витрати за всіма цими статтями скоротилися вдвічі або навіть більше, у власний бізнес заощадження росіяни перестали вкладати зовсім і навіть витрати на освіту та лікування скоротили в півтора-два рази.

При цьому варіант «інше», говорячи про те, куди були витрачені відкладені на чорний день гроші, вибрали відразу 59% учасників опитування. Таким чином, мова, швидше за все, йде про витрати на повсякденні потреби — одяг, взуття або навіть просто продукти.

Частка сімей, в яких заощадження були завжди і є сьогодні, скоротилася на початку 2016 року з 21 до 17%. При цьому частіше за інших про наявність власної фінансової «подушки безпеки» заявляли росіяни у віці 25-34 років і жителі міст-мільйонників з доходом вище середнього.

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Переважна більшість тих, у кого якісь заощадження ще є, воліє зберігати їх в рублях. Більш того, за останній рік частка тих, хто вірить тільки в рубль, зросла з 80 до 88%, в той час як кількість тих, хто вкладає гроші у валюту, істотно скоротилася.

На початку березня 2016 року «Ромир» повідомив, що більше чверті росіян через кризу скорочують витрати на товари першої необхідності і продукти харчування.