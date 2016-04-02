Росія вийшла з трійки найбільших торговельних партнерів ЄС - Eurostat

03:49, 02 квітня 2016
Різне
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Росія зайняла четверте місце за обсягом товарообігу серед торговельних партнерів Євросоюзу, вперше поступившись третьою сходинкою Швейцарії.

REUTERS

Такі дані наводить статистичне агентство Євросоюзу Eurostat, передає Дождь.

За даними Eurostat, починаючи з 2013 року частка Росії в обсязі торгівлі з Євросоюзом різко скорочувалася і впала до 6% в 2015 році. Обсяг двосторонньої торгівлі становив 209,6 мільярдів євро. Це на 26% менше ніж в 2014 році, тоді цей показник склав 284,6 мільярдів євро.

Росія продає Євросоюзу в два рази більше товарів, ніж імпортує з нього, 135 мільярдів євро проти 73 мільярдів євро відповідно.

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Вперше Росія поступилася за обсягом торгівлі Швейцарії, обсяг двосторонньої торгівлі якої склав 253 мільярди євро. Перше місце зайняли США — 619 мільярдів євро, і Китай — 521 мільярд євро.

Після значного і майже безперервного падіння до 2011 року частка США в загальному обсязі торгівлі ЄС товарами почала зростати і досягла у підсумку 18% в 2015 році. Частка Китаю збільшилася з 7% (у 2002 році) до 15% в 2015 році.

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Як пише Eurostat, скорочуватися обсяг товарообігу Росії з Євросоюзом почав ще до погіршення відносин і введення санкцій, піку обсяги торгівлі досягли в 2012 році — 338,5 мільярдів євро, що дорівнювало 10% всього зовнішньоторговельного обороту Євросоюзу. У наступні роки торгівля послідовно скорочувалася.

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