Інвестиційна привабливість КОСМО

За результатами Національного бізнес-рейтингу ТОВ «СУМАТРА-ЛТД» (мережа магазинів «КОСМО») отримала статус «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2015» серед підприємств роздрібної торгівлі косметичними засобами в спеціалізованих магазинах. Компанія була визнана переможцем у двох номінаціях та отримала дві золоті нагороди за показниками «Чистий дохід від реалізації» та «Інвестиційна привабливість».

Щорічно «Національний бізнес-рейтинг» в Україні здійснює дослідження фінансово-економічних показників компаній приватного та державного секторів, які задіяні у всіх галузях економіки. Експерти організації аналізують отримані результати та складають рейтинг кращих підприємств в різних галузях економіки.

Тож отримана нагорода – це свідчення того, що компанія «СУМАТРА-ЛТД» зарекомендувала себе на ринку як надійний партнер, а діяльність компанії сприяє розвитку галузі та української економіки в цілому. У своїй діяльності ТОВ «СУМАТРА-ЛТД» дотримується високих стандартів соціальної захищеності працівників, а також впроваджує на підприємстві передові технології. А саме:була збудована система управління товарними запасами і їх розподілом через єдиний розподільний центр компанії. За короткий термін компанії вдалося налагодити високу надійність поставок товару в магазини мережі з РЦ і підвищити оборотність товарного запасу у всій системі. Завдяки впровадженню нових політик і правил в роботі складу і кожного окремо взятого магазину мережі, зокрема системи замовлення і управління товарними запасами ТОС, суттєво скоротилася кількість відсутніх товарів по всій мережі. Наразі компанія «СУМАТРА-ЛТД» працює над збереженням позитивних результатів та подальшим їх покращенням.

Додаткова інформація:

Національний бізнес-рейтинг (НБР) – це міжнародна рейтингова програма, що оцінює ефективність діяльності підприємств і спрямована на визначення серед них лідерів економіки України. "Національний Бізнес-рейтинг" постійно визначає перелік підприємств – лідерів економіки України за актуальними статистичними даними. При визначенні переможців враховує лише реальні економічні показники, відображені у фінансовій звітності підприємств.

КОСМО – це національна мережа магазинів краси та здоров’я, заснована у 1994 році ТОВ «СУМАТРА ЛТД». Сьогодні понад 1 000 000 українців є постійними клієнтами мережі магазинів «КОСМО», географія присутності якої поширюється на 26 міст у 12 областях України. Станом на початок 2016 року мережа нараховує 99 магазинів по Україні. З 2010 року мережа магазинів «КОСМО» пропонує покупцям високоякісні товари власних торгових марок : Шоша ( товари для дітей ), Rino ( все для комфортного побуту ) , Mari & Monti (для догляду за тілом ) , Odri (лаки для нігтів , аксесуари , догляд за собою ), MIA (жіночі колготки) . Одним з напрямків розвитку компанії є мережа аптек «КОСМО».