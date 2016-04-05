Пайєтт підтримав залучення українських підприємств до проектів США в атомній енергетиці України

Про це він написав в офіційному блозі Посольства США в Україні за підсумками свого візиту до Харківа, якій відбувся наприкінці березня.

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Під час перебування у Харкові посол США відвідав ПАТ «Турбоатом» де ознайомився з проектами, в яких бере участь підприємство. «Турбоатом» має довгу історію, але з іншого боку – він винаходить себе заново: він уклав угоди з американськими фірмами, у тому числі з «Весттінґаузом» і «Голтеком», на модернізацію енергетичної інфраструктури України і утвердження її сталої енергетичної незалежності», - написав Дж. Пайєтт.

На думку посла, українсько-американська співпраця в атомній енергетиці сформує цінний досвід для інших країн з російськими реакторами, в тому числі країн Європи.

«Я радий бачити, що українські та американські компанії працюють разом, як у прикладі «Турбоатому», щоб допомогти Україні використовувати свій величезний потенціал у виробництві вітчизняної енергії і зменшенні залежності від імпорту обладнання з Росії, і сподіваюся, що ми побачимо ще тіснішу співпрацю у майбутньому», - переконаний Дж. Пайєтт.

Нагадаємо, що раніше за ініціативи президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського відбулось підписання меморандумів між Турбоатомом та Westinghouse Electric і Holtec International.

14 березня 2016 року у київському офісі Енергоатома Westinghouse підписав з Турбоатомом меморандум, метою якого є координування та співробітництво для збільшення потужності реакторів типу ВВЕР-1000 до рівня 110% від номінального (на АЕС України 13 енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000).

Під час підписання меморандуму генеральний директор Турбоатома Віктор Субботін наголосив, що співпраця із Westinghouse та Енергоатомом передбачає розширення програми імпортозаміщення із залученням інших українських заводів. «Разом із іншим харківським заводом «Електроважмаш» ми маємо намір розвивати цю ініціативу, зокрема, в частині поставок потужних двигунів і генераторів для АЕС», – зазначив він.

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До співпраці Westinghouse та Енергоатома у проекті впровадження на українських АЕС американського палива також залучено Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс». Зокрема СНВО «Імпульс» задіяне у роботах з модернізації систем внутрішньореакторного контролю.

Меморандумом про взаєморозуміння між Holtec та Турбоатом, підписаний 28 жовтня 2015 року в брюссельському офісі Енергоатома, підготував умови для співпраці між компаніями в рамках проекту будівництва в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) для українських АЕС. Меморандум передбачає передачу Турбоатому технології Holtec з виробництва контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива системи HI-STORM. В документі зазначено, що можлива вартість послуг Турбоатома для компанії Holtec, може досягти 200 млн дол. протягом наступних десяти років, включаючи близько 60 млн дол. вартості обладнання для проекту ЦСВЯП.