Банк Росії просить називати ситуацію в економіці не кризою, а "новою реальністю"

Економічна ситуація, в якій опинилася Росія, пов'язана не з тимчасовими труднощами, а з «новими координатами».

Таку позицію в інтерв'ю «Известиям» висловила перший заступник голови Банку Росії Ксенія Юдаєва, яка впевнена, що російській економіці доведеться розвиватися в новій реальності.

Читайте такожРосійська економіка знову повернулася на дно кризи - експерти

«Я не концентрувалася б на слові «криза». Нашу ситуацію найкраще описує термін «нова реальність», тобто це не тимчасові труднощі, а нові координати, в яких нашій економіці треба розвиватися. І в цій новій реальності є різні нові можливості», — заявила Юдаєва.

Заступник голови ЦБ впевнена, що економічна ситуація в країні стабілізується, незважаючи на новий обвал нафтових цін. Юдаєва відзначає, що падіння цін на нафту допомагає російській економіці диверсифікуватися.

«З'являються сектори, в яких відкриваються нові можливості для розвитку. І перші сигнали того, що це відбувається, ми вже бачимо», — впевнена Юдаєва.

Читайте такожЦентробанк Росії відмовився від оптимізму: вже не вірить у зростання економіки до 2018 року

Більше того, заступник голови ЦБ вважає, що російська банківська система «встоїть за будь-яких зовнішніх шоків».