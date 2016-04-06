Кількість бідних росіян 2016 року перевищить 20 мільйонів - Світовий банк

Світовий банк прогнозує, що за підсумками 2016 року кількість бідних росіян становитиме 20,3 мільйона осіб. Частка бідних в населенні Росії таким чином складе 14,2%, про це повідомляє Газета.ru з посиланням на доповідь Світового банку.

"За оцінками Світового банку, в 2016 році кількість бідних росіян зросте ще на 1 мільйон осіб. У доповіді також наголошується, що протягом 2015 року рівень бідності в Росії зріс з 11,2% до 13,4%, тобто на 3,1 мільйона осіб. Загальне число бідних на початок 2016 року налічувало 19,2 мільйона осіб", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що 2016 року рівень бідності росіян буде рости в рамках всіх трьох прогнозних сценаріїв - навіть за умови швидкого відновлення цін на нафту. Прогнозоване збільшення може повернути рівень бідності до показників 2007 року.

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Висока інфляція призвела до падіння реальних зарплат росіян на 9,5%, при цьому інші джерела доходів, які не пов'язані зарплатою, такі як пенсії та інші трансферти, було проіндексовано на величину нижчу загальної інфляції, зазначають аналітики. План консолідації бюджету не дає російському уряду можливості нарощувати витрати на боротьбу з бідністю, вважають економісти СБ.