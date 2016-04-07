У Венесуелі через посуху не вистачає електрики - для економії скоротили робочий тиждень

У Венесуелі кількість робочих днів на тиждень скорочено з п'яти до чотирьох в цілях економії електроенергії.

Відповідний декрет, термін дії якого становить 2 місяці, підписав у середу президент південноамериканської країни Ніколас Мадуро, передає ТАСС.

Починаючи з сьогоднішнього дня, "п'ятниця до 6 червня буде вважатися неробочим днем", йдеться в документі. У ньому не уточнюється, чи стосується ця міра виключно державного сектору, чи зачіпає також приватний.

Крім того в президентському декреті оголошено про скорочення на 20% споживання енергії на державних промислових підприємствах і в адміністративному секторі. Торгові центри та готелі протягом не менше чотирьох годин повинні забезпечувати свої потреби в електроенергії за рахунок використання генераторів. До тих з них, хто не забезпечать виконання цієї вимоги, будуть застосовуватися санкції, йдеться в документі.

Мадуро закликав населення країни "відповідально" ставитися до використання побутових електроприладів і кондиціонерів, щоб забезпечити економію електрики.

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Новий захід з енергозбереження вводиться "в умовах надзвичайної ситуації", викликаної у Венесуелі затяжною посухою. Рівень води у водосховищі Гурі, розташованому на території південно-східного штату Болівар, впав до критичного. Через те ГЕС, яка виробляє 70% електроенергії у країні, змушена була різко знизити свою потужність.