З 1 березня акциз на алкоголь зріс на 50%, що спричинило збільшення вартості алкогольної продукції.

Піднімати ціни на свій продукт вимушені добросовісні виробники, які сплачують усі податки до держбюджету. Серед них — підприємство ТОВ «ЛВН Лімітед», яке спеціалізується на виробництві горілки та міцних спиртних напоїв під маркою Nemiroff, відомою вже більш як у 80 країнах світу (далі — Nemiroff). У 2015 році загальна сума податків, сплачених компанією Nemiroff до держбюджету України, становила понад 764 млн гривень.

Nemiroff не лише справно платить податки, але і видає своїм співробітникам білу зарплату, відраховуючи всі необхідні суми до бюджету. Виробник відкрито заявляє споживачеві: «Податки сплачено — якість збережено». З одного боку, міжнародний бренд Nemiroff піклується про свого споживача, пропонуючи напій вищої проби, а з іншого — наповнює державний бюджет.

На відміну від представників тіньового бізнесу, які звикли економити на податках і якості свого продукту, легальний виробник повинен виконати цілий ряд зобов'язань перед державою і перед споживачем. Сюди входить сплата всіх податків і зборів наперед, закупівля якісної сировини, модернізація виробництва, видача зарплати. Нелегальний же виробник за якість свого продукту не відповідає і податків не сплачує. Знижуючи витрати, він цілком може встановити невисокі ціни на свою горілку і становити конкуренцію легальним заводам, які виставляють законно виправдані ціни.

Юрій Сорочинський, генеральний директор компанії Nemiroff, пояснив, як сьогодні формується ціна на 0,5-літрову пляшку горілки:

1) собівартість 0,5-літрової пляшки горілки на заводі — приблизно 17,94 грн;

2) з 1 березня поточного року акцизний податок дорівнює 21 грн;

3) 20% ціни готової продукції становить податок на додану вартість — в межах 7,82 грн;

4) додаємо націнку продавця, витрати на доставку й отримуємо кінцеву вартість пляшки горілки — близько 70 грн.

Виходить, що вартість пляшки хорошої горілки просто не може бути нижчою. Це ціна, яку легальний виробник встановлює, щоб вижити в умовах конкуренції, оскільки «тіньовик» може обійти перераховані пункти та запропонувати нижчі ціни. Голова асоціації «Укрводка» Володимир Остапюк зазначає: «Деякі продавці пропонують пляшку об'ємом 0,5 літра з красивою етикеткою за 25 гривень. Уявляєте, на чому треба заощадити, щоб після підвищення податків виставити таку ціну?» Але ж ми вже встигли переконатися, що податки та витрати на реалізацію становлять основну частину вартості пляшки хорошої горілки.

Варто звернути увагу і на той факт, що з 1 квітня на 19% піднімається закупівельна ціна спирту. Це пов'язано з подорожчанням зерна майже на 30% і збільшенням витрат на електроенергію на 16%, як заявили в ДП «Укрспирт».

Стає очевидним, що постійне підвищення цін і стрімкий розвиток тіньового сектору можуть призвести до скорочення споживання ліцензійного алкоголю, адже споживач шукатиме, де дешевше, і перейде на продукт нижчої якості. Як наслідок, легальному виробникові доведеться знизити обсяги виробництва, скоротити частину співробітників і зменшити виплати до бюджету. Таким чином, «тіньова» горілка ставить під загрозу не лише виробництво ліцензованого алкоголю, але й економіку країни в цілому.

Все, що може зробити покупець у нинішній ситуації, — потурбуватися про свою безпеку і придбавати якісну, легальну продукцію.

Nemiroff відповідає за свій продукт і перед споживачами, і перед державою: сплачує податки, використовує скляну тару один раз, бере першокласну сировину в надійних постачальників, упроваджує сучасні технології у виробництво. За такого серйозного підходу до роботи горілка коштує дорожче, водночас і якість у неї першокласна. Це підтверджує і Юрій Сорочинський: «Ми ретельно вибираємо спирт. Він має бути бездоганним, тільки класу Люкс, гармонійно поєднуватися з водою. Тому куплений спирт ми додатково доочищаємо, «випрямляючи» його — під великим тиском і при високій температурі виділяємо чисту основу. Ми завжди виконували цю процедуру, оскільки наші внутрішні стандарти і вимоги до спирту набагато вищі, ніж у інших виробників на ринку. Саме така технологія робить смак Nemiroff справжнім і гармонійним».

Природно, споживач сам вирішує, що йому купувати. Але якщо йдеться про здоров'я, безпеку і можливість підтримати економіку країни, тоді вибір є очевидним. Тільки дотримання балансу «ціна — якість — відповідальність» допоможе збудувати гармонійні відносини між виробником, споживачами та державою.