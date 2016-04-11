Лукашенко підвищив пенсійний вік у Білорусі на три роки

Пенсійний вік в Білорусі підвищиться на три роки - до 63 і 58 років для чоловіків і жінок відповідно, підвищення буде проходити на півроку до 1 січня протягом шести років, указ про це підписав президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє Прайм.

"Документ спрямовано на вдосконалення пенсійного забезпечення в мінливих соціально-демографічних умовах", - повідомила прес-служба президента.

Як очікується, дана міра дозволить зберегти співвідношення працюючих до пенсіонерів на рівні 2,4.

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Ідею підвищення пенсійного віку висловлював сам Лукашенко ще в середині березня. Тоді він говорив, що ціни в країні підвищуються, зарплата і пенсійний фонд не зростають, і потрібно вживати заходів, щоб зберегти рівень життя пенсіонерів.