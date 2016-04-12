Україна та ЄС на засіданні Комітету асоціації обговорять лібералізацію торгівлі

Україна і Європейський Союз на засіданні Комітету асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 12-13 квітня в Києві, обговорять інтенсифікацію і подальшу лібералізацію торгівлі.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

«Спільно вирішуватимемо питання, що виникають у процесі торгівлі між сторонами, домовлятимемося про поглиблення співпраці, інтенсифікацію торгівлі й подальшу лібералізацію торгівлі.

Комітет, як формальний інструмент, повинен надати торговельному діалогу більшої регулярності та ефективності у вирішенні питань імплементації зони вільної торгівлі з ЄС», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, перше засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, у рамках якого обговорюватиметься взаємодія сторін у торговельній сфері, відбудеться 12-13 квітня у Києві.

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Сторони обговорять розвиток відносин України і ЄС з іншими торговельними партнерами. Крім того, перше засідання вводить в дію інституціональний механізм зони вільної торгівлі і передбачає функціонування чотирьох спеціальних підкомітетів: із санітарних та фітосанітарних питань, митних питань та сприяння торгівлі, географічних вказівок, а також торгівлі та сталого розвитку.