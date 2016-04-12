Український ринок ІТ в минулому році скоротився на 42%

Український ринок інформаційних технологій 2015 року порівняно з 2014 роком скоротився на 42% - до 1,4 мільярда доларів.

Про це повідомила прес-служба провідного провайдера хмарних технологій і оператора одного з найбільших в Україні дата-центрів - компанії De Novo з посиланням на спільне дослідження з аналітичною компанією IDC.

У тому числі скорочення ринку IT-обладнання склало 43% - до 643 мільйонів доларів, а падіння ринку програмного забезпечення склало 50% - до 106 мільйонів доларів. Ринок IT-послуг наприкінці 2015 року скоротився на 38% - до 112 мільйонів доларів. При цьому ринок публічних хмар протягом поточний рік зріс на 10% - до 9 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням, такі обсяги IT-ринку відповідають обсягам 2005 року.

При цьому в 2016 році експерти прогнозують вірогідне зростання українського ринку інформаційних технологій на 5-10%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними IDC, в 2014 році український ринок інформаційних технологій без урахування телефонів/смартфонів скоротився більш ніж на 45% - до 1,6 мільярда доларів. У тому числі скорочення ринку IT-обладнання склало 47% - до 1,2 мільярда доларів. Аналітики очікували, що український IT-ринок в 2015 році порівняно з 2014 роком збільшиться на 9,6% - до 1,764 мільярда доларів.

Згідно з даними компанії De Novo, з урахуванням телефонів/смартфонів обсяг українського ринку інформаційних технологій скоротився на 41% і склав 2,4 мільярда доларів.

Компанія De Novo спеціалізується на надання IT-послуг, послуг комерційного дата-центру і хмарних сервісів, володіє власним центром обробки даних.

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Акціонерами De Novo є міжнародний інвестиційно-технологічний холдинг KM Core, Глобальний інвестиційний фонд корпорації Intel – Intel Capital и IFC (Міжнародна фінансова корпорація), що входить до групи Світового банку.

IDC (International Data Corporation, США) – аналітична та консалтингова компанія. Більше 1000 аналітиків IDC в 110 країнах вивчають технології, тенденції та можливості IT-галузі на світовому, регіональному та місцевому рівнях. Компанія має представництво в Україні.