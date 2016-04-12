На Вінниччині проходить міжнародна конференція країн Вишеградської четвірки

Відкриваючи роботу конференції, Державний секретар з політичної безпеки і міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Іштван Мікола підкреслив, що країни Вишеградської четвірки бажають надати всю підтримку у втіленні європейських прагнень України та поділитися власним досвідом у питаннях стимулювання малого й середнього бізнесу.

«Це не просто академічний захід, він має надавати практичну допомогу»,- підкреслив Іштван Мікола. Відтак коротко охарактеризував основні тенденції розвитку цього сектору в Угорщині.

Аналізуючи ж можливі шляхи підтримки малого та середнього бізнесу, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Клименко виокремила кілька базових позицій, серед яких: створення 15 регіональних центрів розвитку малого і середнього бізнесу, очищення регуляторного поля та покращення бізнес-середовища, доступ до фінансування та інтернаціоналізація.

Готовність поділитися власним досвідом та надати всебічну підтримку Україні в питаннях стимулювання бізнесу висловили також молодший заступник Міністра закордонних справ Чеської Республіки Ярослав Лудва, Державний секретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки Лукаш Парізек та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генріх Літвін. Усі вони наголосили на необхідності проведення в Україні всеохоплюючих реформ, які б забезпечили відновлення економіки і як результат – підвищення стандартів якості життя населення.

Зі словами подяки за організацію такого рівня конференції саме у Вінниці звернувся до учасників зустрічі голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Він зауважив, що на фоні інших областей України Вінницький регіон, попри всі негаразди, достатньо потужно розвивається у секторах промислового, аграрного бізнесу, у сфері послуг. Обумовлюють такий розвиток, за словами Валерія Коровія, чинники як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.

«Так сталося, що економіка Вінниччини дуже тісно пов’язана із загальними тенденціями, які є на світових ринках продовольства, адже 65 % доданої вартості Вінницького регіону продукується в галузі АПК і суміжних галузях. За нашими оцінками, ця тенденція буде продовжуватися в найближчі 3-5 років, і ми повинні все зробити для того, щоб диверсифікувати економіку області та підвищити конкурентоспроможність», - підкреслив голова облдержадміністрації. А також наголосив, що сьогодні дуже важливо показати представникам малого і середнього бізнесу нові можливості, які відкриваються перед ними у рамках Асоціації України з ЄС.