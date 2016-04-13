Мін'юст Росії прокоментував ідею перенесення столиці РФ в окупований Севастополь

Питання перенесення столиці Росії з Москви в інше місто, зокрема, окупований Севастополь, повинно бути ретельно проаналізовано на предмет можливих ризиків та очікуваних витрат, йдеться у відповіді Мін'юсту на звернення глави ради директорів Інституту аналізу політичної інфраструктури Євгена Туніка, передає РІА Новости.

Євген Тунік направив звернення прем'єру Дмитру Медведєву з пропозицією перенести столицю з Москви в окупований Севастополь. На думку політолога, таке рішення підкреслить статус анексованих Севастополя і Криму як невід'ємної частини Росії і сприятиме його міжнародному визнанню. Крім того, це допоможе розвитку всього півострова, зростанню населення, будівництву інфраструктури, зазначав Тунік.

Читайте такожУ Росії визнали - анексія Криму більше, ніж помилкаВ Мін'юсті нагадують, що статус столиці Росії закріплений за Москвою Конституцією. Таким чином, зміни можливі лише після внесення поправок до Основного закону країни. При цьому поправки повинні підтримати парламенти не менше двох третин регіонів Росії.

Внести пропозиції про перегляд положень Конституції можуть президент, Рада Федерації, Держдума, уряд, регіональні парламенти або група федеральних сенаторів або депутатів, повідомляють в Мін'юсті.

Що стосується питання доцільності перенесення столиці Росії Москви, то при прийнятті відповідних рішень потрібно враховувати комплекс географічних, економічних і політичних чинників, відзначають в міністерстві.

"Особливу увагу слід приділити тій обставині, що такий захід, як перенесення столиці, вимагає істотного фінансування та вирішення ряду організаційно-технічних завдань, пов'язаних як безпосередньо з організацією діяльності федеральних органів державної влади (будівництво відповідних приміщень, виділення житлових приміщень федеральним державним службовцям та особам, які заміщають державні посади і так далі), так і з супутніми перенесення столиці питаннями", — йдеться в коментарі відомства.