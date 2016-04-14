Москва стурбована посиленням Білоруссю правил безмитного ввезення особистих речей

Білорусь з 14 квітня посилює правила безмитного ввезення товарів для особистого користування через автомобільні та залізничні пункти пропуску. Ввезення товарів понад 300 євро частіше одного разу в квартал буде обкладатися митними платежами, передає БЕЛТА.

Зміни вводяться згідно з указом президента країни Олександра Лукашенка.

Чинна норма в 1,5 тис. євро та 50 кг безмитного ввезення залишається діяти, але якщо громадяни будуть перетинати кордон частіше разу на три місяці, то товари сумою понад 300 євро не будуть визнаватися митними органами товарами для особистого користування, а, отже, не будуть обкладатися митними платежами.

Читайте такожУ Лукашенка заявили про готовність до "перезавантаження" відносин з ЄС і СШАУ 2015 році понад 70% респондентів вказали суму витрат при поїздці за кордон до 300 євро. Положення указу не будуть застосовуватися щодо окремих категорій товарів, ризик ввезення яких в комерційних цілях мінімальний. Мова йде про товари, які ввозяться повітряним транспортом, співробітниками дипломатичних представництв і консульських установ.

Російські держоргани, як пише "Комерсант", серйозно стурбовані впливом цієї норми на громадян Росії. "Існує цілий ряд громадян, які в силу географічного положення місця проживання або роду діяльності здійснюють багаторазовий транзит через територію Білорусі",— зазначає федеральний чиновник.

За 2015 рік Білорусь відвідали близько 4 млн осіб, 70% з цього потоку — росіяни.

За недекларування товарів передбачено штраф близько 21 тис. російських рублів з конфіскацією цих товарів або близько 700 тис. руб. (1 дол. - близько 70 руб.), але без конфіскації.

"Припускаємо, що зросте кількість конфліктних ситуацій в білоруських пунктах пропуску, збільшиться кількість справ про адміністративне порушення, порушених стосовно росіян за недекларування товарів", - сказав "Ъ" федеральний чиновник.

Державний митний комітет Білорусі на своєму сайті повідомив, що включить телефони гарячої лінії.

На питання "Ъ" там не відповіли.