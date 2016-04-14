Путін розповів про "сіру смугу" в економіці Росії

Президента Росії Володимира Путіна під час «прямої лінії» запитали про поточну ситуацію з російською економікою.

На питання, яка в даний час смуга в економіці Росії: чорна або біла, Путін відповів: «Сіра», передає Gazeta.ru.

За його словами, «ситуація не виправилася», але тренд позитивний.

Голова РФ також навів деякі дані: спад ВВП до 3,3%, але в майбутньому планується зростання ВВП в 1,4%.

«Важко намацати дно», — додав Путін. Він також навів дані зі «спеціальної таблиці», яку він взяв з собою.

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Він сказав, що реальні доходи населення зменшилися на 4%, а реальні зарплати — ще сильніше.

Тим не менш президент відзначив зростання у сільському господарстві, а також житловому будівництві, яке досягло максимуму.

«Зберігається на низькому рівні безробіття 5,6», — зазначив він. Також Путін додав, що зберігаються резервні фонди.