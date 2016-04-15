Гройсман: Ми нікого не будемо розганяти, "ядро реформаторів" залишиться працювати

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не має наміру радикально змінювати команди ключових економічних міністерств в уряді, що дасть змогу продовжити реформи і зберегти позитив, розпочатий і напрацьований урядом Арсенія Яценюка.

Про це Гройсман сказав у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ми нікого не будемо розганяти, - сказав Гройсман. - Ядро реформаторів – в Мінекономіки, Мінфіні та в інших міністерствах - залишаються працювати».

При цьому Гройсман підкреслив, що попередній уряд взяв на себе величезну відповідальність за стабілізацію країни. «Ми будемо взаємодіяти, все найкраще, щоб було, буде збережено», - сказав Гройсман.

Читайте такожУ Кабміні розповіли, які завдання поставив новопризначений прем'єр Гройсман на першому засіданні

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада затвердила новий склад уряду, одночасно прийнявши відставку попереднього. Цей крок став вирішенням багатомісячної політичної кризи, в якій опинилася Україна. Новий уряд очолив Володимир Гройсман.