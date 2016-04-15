Мінськ демонструє прогрес: вісім країн слідом за ЄС зняли санкції з Білорусі

Вісім країн, що не входять в Євросоюз, слідом за ЄС зняли санкції з 170 чиновників Білорусі і трьох компаній, передає ТАСС з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Федерики Могеріні, поширеною в Брюсселі.

"Країни-кандидати (на вступ до ЄС) Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєднуються до рішення Ради ЄС", - повідомила Могеріні, підкресливши, що "ЄС бере до відома і вітає цю прихильність".

Читайте такожУ Лукашенка заявили про готовність до "перезавантаження" відносин з ЄС і СШАЄвросоюз 25 лютого прийняв рішення про зняття санкцій з 170 чиновників Білорусі і трьох компаній. Але збройне ембарго і обмежувальні заходи щодо чотирьох осіб, пов'язаних із зникненням двох опозиційних політиків, одного бізнесмена і одного журналіста, продовжені на 12 місяців.

Перший блок візових санкцій щодо Білорусі та її президента ЄС запровадив у зв'язку з порушеннями прав людини ще у 2002 році. З тих пір пакет санкцій неодноразово переглядався, а їх дія тричі заморожувалася.