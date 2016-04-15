Абромавичус закликав новий Кабмін призначити відібраних номінаційним комітетом голів держкомпаній

Екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус закликав новий склад Кабінету міністрів України призначити раніше відібраних Номінаційним комітетом голів державних компаній "Укрзалізниця", "Укрпошта" і "Електроятжмаш".

“За останні 10 тижнів нам вдалося завершити важливі справи - вибрати директорів на трьох держпідприємствах – «Укрпошті», «Укрзалізниці» і заводі «Електроважмаш». Справа нового уряду - затвердити цих нових менеджерів на посади як можна швидше. Це стане лакмусовим папірцем спрямованості на реформи, а також шансом для нового прем'єр-міністра показати своє бажання прибрати корупційні інтереси з держкомпаній", - йдеться в заяві.

Також екс-міністр закликав новий уряд завершити розпочату реформу дерегуляції, забезпечивши прийняття Верховною Радою 42 законопроектів, підготовлених за участю Мінекономрозвитку, а також провести прозору приватизацію.

Крім того, Абромавичус подякував своїй команді за виконану роботу і висловив сподівання на продовження ефективних реформ.

“Я дякую всім працівникам Мінекономрозвитку за те, що вони показали, що за бажання кожен може віддано працювати і допомогти мені створити, без сумніву, найбільш реформоване міністерство з кращими зарплатами і мотивацією для співробітників. Я сподіваюся, що в новому уряді знайдеться робота для прогресивних людей, орієнтованих на реформи, і надам кожному такому держслужбовцю максимум підтримки. Я вірю в Україну і надалі буду робити все від мене залежне для прогресу, успіху і процвітання нашої країни", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 квітня прийняла рішення звільнити з посади прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і призначити на цю посаду Володимира Гройсмана, який заявив про складання повноважень голови Верховної Ради.

Пізніше парламент затвердив представлений прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом кадровий склад уряду.

При цьому новий прем'єр має намір протягом місяця представити покроковий план роботи уряду, а до кінця року - середньостроковий план розвитку країни.

Номінаційний комітет за підсумками проведених конкурсів відібрав екс-голову польської залізничної компанії PKP Войцеха Балчуна на посаду керівника "Укрзалізниці", партнера аудиторської компанії KPMG Ігоря Смілянського на посаду глави "Укрпошти", громадянина Франції та Мексики Жана Андре Баррозу на посаду керівника "Електроважмашу" і рекомендував їх призначення Кабінету міністрів.