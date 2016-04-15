"Кримнаш": за час окупації на півострові не реалізовано жодного проекта у туристичній галузі

Заступник керівника Федерального агентства по туризму Російської Федерації Олексій Конюшков зазначив серйозні проблеми з інфраструктурою в окупованому РФ Криму і не побачив проектів, реалізованих в галузі за останні два роки, передає Кримінформ.

«Дуже багато проблем пов'язано з інфраструктурою. Змушений констатувати, що за два роки я не почув і не побачив реальних проектів. Скажіть, які готелі були відкриті або що ще зроблено, – зазначив він. – Поки ми в стані очікування. Поки у нас не буде гідних місць розміщення, відповідно, будемо стикатися з проблемами».

Читайте такожРосія припинить фінансування розвитку окупованого Криму Також з критикою на адресу кримської влади виступив перший заступник глави комітету Ради Федерації РФ з економічної політики Сергій Калашніков, який не помітив реальних змін у розвитку санаторно-курортної галузі анексованого Криму і, зокрема, роботи зі створення цілорічного курорту. «Більш дивного ставлення, ніж продемонстрована владою Криму до Сакських грязів, уявити собі не можна, – зазначив Калашніков. – Перше, що я б створив — це логістичне підприємство з постачання сакської грязі в усі санаторії Криму».