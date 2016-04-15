Компанія Roshen попереджає про масову розсилку хакерами вірусних повідомлень від її імені
У ці листи вкладені файли з вірусами, які «вбивають» всю інформацію на електронному носії.
Кондитерська корпорація Roshen заявляє про масову розсилку хакерами вірусних повідомлень від її імені.
«Повідомляємо, що, використовуючи ім'я компанії Roshen, невідомі особи розсилають електронні листи з небезпечними вірусами. У ці листи вкладені файли з вірусами, які «вбивають» всю інформацію на вашому електронному носії», - написала компанія на своєму офіційному сайті.
У відповідь на запит УНІАН прес-служба компанії повідомила, що вперше випадок вірусної розсилки від імені Roshen був зафіксований 4 квітня, після чого компанія подала заяву до кіберполіції, яка займається вивченням цієї справи.
Прес-служба уточнила, що хакери здійснюють розсилку інфікованих листів від імені HR-департаменту корпорації. Як правило, зловмисники відправляють листи, позначені темою «Відскановані документи», на адреси компаній, з якими співпрацює Roshen.
Також прес-служба додала, що розсилка ведеться не з серверів Roshen. Як повідомили співробітники компанії кіберполіції, хакери володіють базою зламаних серверів.
«Спочатку вони (листи - УНІАН) відправлялися з Німеччини, потім Казахстану, Росії, України», - повідомила прес-служба корпорації Roshen.
Корпорація Roshen – один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики у Києві, Вінниці та Кременчуці; дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.
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Компанія має мережу з 37 фірмових магазинів, з яких 28 розташовані в Києві та передмісті столиці, 6 – у Харкові, 3 – у Вінниці.