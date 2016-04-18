Пенсіонери-іммігранти вимагають від Росії виплатити їм радянський борг

Пенсіонери, які пішли на заслужений відпочинок ще в Радянському Союзі і тоді ж виїхали за кордон, продовжують відстоювати свої права на виплату Росією пенсій, пишуть "Известия".

У травні відбудеться друге засідання в суді Москви, куди в березні подано 15 позовів від осіб, що проживають в США, - колишніх радянських громадян про відновлення пенсійних прав. На нові справи іммігрантів надихнули успіхи колег по нещастю. Вже в п'ятьох аналогічних випадках винесені позитивні рішення і навіть в минулому році здійснено виплати в розмірі до мільйона рублів. Нові позивачі вважають, що це дає їм шанс на те, щоб відновити свої пенсійні права.

Читайте такожРосія в депресії: оптимізму в заявах Путіна стає все меншеЯк розповів член колегії адвокатів «Ваш юридичний повірений» Віталій Ревзін, який представляє інтереси позивачів, десятки тисяч пенсіонерів, які виїхали з СРСР до розвалу країни, опинилися без російської пенсії, хоча за часів Радянського Союзу пенсійні права придбали. За законом Росія є правонаступницею СРСР, в тому числі і за пенсійними зобов'язаннями. Однак ті, кто виїхав за кордон, залишилися без належних їм виплат.

"У 1991 році було прийнято закон про громадянство, який передбачав, що до 6 лютого 1992 року жителі СРСР повинні були заявити про те, що приймають громадянство. При цьому люди, які виїхали до цього моменту, природно, залишилися в стороні від цього процесу", - пояснив суть проблеми Віталій Ревзін.

За його словами, в 1993 році був прийнятий закон про пенсійне забезпечення, під який автоматично не потрапило 90% всіх тих, хто виїхав, оскільки вони не були громадянами Росії.

"Люди виїжджали назавжди, тому на той момент вони не замислювалися про те, щоб поміняти свій радянський паспорт на російський", - каже громадський активіст Яків Гутман, який створив асоціацію для допомоги таким людям.

Проте вже в другій половині 90-х років минулого століття, розповідає Віталій Ревзін, почалися перші звернення людей, які виїхали з СРСР до розвалу країни і позбулися пенсій. Всього за цей час, за оцінкою юриста, було близько 45 тис. таких звернень. Однак до середини «нульових» єдиної правозастосовчої практики не було. Тим не менше саме в цей час колишні радянські громадяни активізувалися в питанні відновлення своїх прав. За словами Якова Гутмана, це пов'язано з тим, що до того моменту пенсії в Росії досягли достатнього рівня, щоб за них поборотися.

Крім того, в 2009 році, розповідає Яків Гутман, в США була прийнята поправка конгресмена-демократа Джеральда Надлера, яка вимагала вирішити з країнами колишнього СРСР питання пенсійного забезпечення колишніх громадян цих держав, що живуть тепер у США. Ініціатива Надлера була покликана змінити законодавчий Акт з міжнародних відносин, визначити пріоритети зовнішньої політики США в 2010-2011 роках, і рекомендувала уряду США продовжити роботу з вирішення питання про «радянські пенсії».

Фактично, пояснює Віталій Ревзін, поправка дозволила іммігрантам з СРСР частково зберігати допомогу в США, навіть якщо вони отримують пенсію від РФ.

Глава колегії адвокатів «Старинський, Корчаго і партнери» Євген Корчаго впевнений, що основні проблеми у пенсіонерів, які виїхали за кордон, виникають не з юридичних питань, а через відсутність достатніх коштів у пенсійній системі країни.

"Ні для кого не секрет, що виконання соціальних зобов'язань перед непрацездатними громадянами є однією з найбільш серйозних видаткових статей нашого бюджету. Цим і пояснюються спроби Пенсійного фонду за будь-яку ціну відмовляти у виплатах пенсіонерам, що виїхали на постійне місце проживання за кордон, або мінімізувати подібні виплати", - стверджує Євген Корчаго.

За даними ПФР, на 31 грудня 2014 року кількість одержувачів російських пенсій за кордоном становила близько 259 тис. осіб. Дефіцит бюджету ПФР в 2015 році склав 543,7 млрд рублів (1 долар - приблизно 68 руб.).