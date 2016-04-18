Лукашенко погрожує розігнати уряд, якщо план розвитку Білорусі не буде виконано

"Торік ми домовилися про розвиток нашої країни в поточному році. Були поставлені конкретні завдання. Тоді ми домовилися, що за півріччя дамо серйозну оцінку роботі відповідних структур, насамперед уряду, Національному банку, посадовим особам, у тому числі губернаторам, розвитку Білорусі в цьому році та виконанню завдань. Перше відсічення - перший квартал. Він пройшов. Півріччя - це підведення підсумків з відповідними висновками", - зазначив Олександр Лукашенко, приймаючи 18 квітня звіт про підсумки розвитку країни в першому кварталі поточного року, передає БЕЛТА.

"Матриця завдань для вертикалі влади у мене на столі. Червоним кольором позначено те, що не виконано. Синій колір - успіхи у виконанні планових завдань. Ця матриця в цілому в червоному кольорі. Хотілося б почути пояснення у зв'язку з цим, - заявив президент. - У кожного перед очима повинен лежати план розвитку на цей рік. Тому кажіть, як він виконаний. Якщо погано, то чому".

Читайте такожУ Лукашенка заявили про готовність до "перезавантаження" відносин з ЄС і СШАГлава держави також зазначив, що за усталеною практикою за ті чи інші проблеми прийнято звинувачувати уряд і губернаторів. Разом з тим, вважає Олександр Лукашенко, серйозну частку відповідальності повинні нести і вищі посадові особи, які мають відповідні широкі повноваження і статус. У зв'язку з цим президент підкреслив, що при відсутності позитивної динаміки і результатів ним ухвалюватимуться кадрові рішення. "Це стосується всіх. У вас ще є квартал для того, щоб згуртуватися і показати відповідні результати. Якщо ні, прийдуть інші люди, які повинні цим займатися. Тому збирайтеся разом і дійте. Якщо хтось щось не тягне, вносите негайно пропозиції. Сховатися за спину кого б то не було не вийде", - заявив білоруський лідер.

Окремо Лукашенко нагадав про роль Адміністрації президента як політичного штабу президента з здійснення головного контролю за роботою різних державних структур: "Всі рішення прийняті мною. Ваше завдання - чітко і однозначно доповідати, що відбувається і що будемо робити. Не затягуючи, не бюрократизуя жоден з процесів, не пропускаючи жодної з розумних пропозицій".