Вперше за вісім років росіяни стали витрачати на їжу більше половини доходів

У лютому 2016 року росіяни вперше за вісім років витратили понад 50% доходів на продукти харчування. Про це йдеться в щомісячному моніторингу соціально-економічного стану та самопочуття населення Інституту соціального аналізу та прогнозування РАНХиГС при президенті Росії, передає РБК.

«Частка продовольчих товарів, включаючи напої, і тютюнові вироби вперше за вісім років перевищила частку непродовольчих товарів, становивши в лютому 2016 року 50,1% та 49,9% обсягу роздрібної торгівлі товарами відповідно», — йдеться в доповіді.

Експерти відзначають, що стійка тенденція зростання частки продовольства в торгівлі відзначалася з січня 2008 року. І вперше у лютому 2016 року показник частки харчових продуктів перевищив частку непродовольчих товарів у роздрібній торгівлі, побивши попередній рекорд частки продовольства 49,6%, який був зафіксований у травні 2009 року.

«Зараз намітилася тенденція зростання частки витрат населення на продукти харчування, цілком логічно відображаючи факт зниження реальних доходів... і зростання бідності, — відомо, що чим бідніше домашнє господарство, тим більшу частину бюджету воно витрачає на продукти харчування», — зазначають автори доповіді.

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Автори дослідження відзначають, що скорочення споживчої активності стало відповіддю на негативні явища в економіці. При цьому в режим економії увійшли не тільки малозабезпечені, але і середні шари. За даними РАНХиГС, частка бідних росіян, які стали економити на товарах і послугах, в березні 2016 року зросла на 0,6 п. п. — до 89%, а частка представників середнього класу збільшилася на 3,9 п.п. — до 79,3%.

При цьому автори доповіді прогнозують, що протягом року продукти можуть збільшити частку в обсязі витрат росіян. Серед причин, за їх словами, скорочення реальних доходів населення і у зв'язку з цим - першочергове споживання товарів першої необхідності.