Гройсман має намір через місяць представити план проведення реформ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір через 30 днів надати оперативний план проведення реформ в країні.

Про це він сказав в ході засідання Національної ради реформ при президентові України.

"Я впевнений в тому, що задача, яку ми поставили в парламенті - за 30 днів зробити оперативний план проведення реформ, - ми його представимо. В тому числі на Раді реформ. Там буде чітко визначена відповідальність, хто за що відповідає", - сказав Гройсман.

Раніше президент Петро Порошенко зазначав, що "левова частка" реформ в Україні сконцентрована в питаннях дерегуляції.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не має намір радикально міняти команди ключових економічних міністерств в уряді, що дозволить продовжити реформи і зберегти позитив, розпочатий і напрацьований урядом Арсенія Яценюка.