Гройсман вважає неприпустимою відстрочку нового закону про держслужбу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає неприпустимою відстрочку набуття чинності з 1 травня нового закону про державну службу і просить донести до народних депутатів, які виступають за відстрочку, його позицію.

Про це голова уряду заявив на першому засіданні нового складу Кабінету міністрів у середу.

"Жодних відстрочок бути не може. Цей закон прийнято, ми маємо ввести його в дію. Зрозуміло, що, як у випадку з будь-яким новим законом, можуть бути технічні зміни. Можливо, але це вже буде по ходу введення в дію цього закону. Я просив би цю інформацію донести до народних депутатів, про неприпустимість зволікань", - сказав він.

Присутній на засіданні уряду голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Ващенко зазначив, що Кабмін виконав всі зобов'язання щодо підготовки до імплементації закону про держслужбу.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 19 квітня заявив, що закон про державну службу потребує доопрацювання.

Президент України на початку січня підписав прийнятий Верховною Радою закон про державну службу, який набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Набуття чинності закону про реформу державної служби дозволить уряду вести переговори з Єврокомісією про створення спеціального фонду для фінансування додаткових виплат українським чиновникам.

Закон про держслужбу передбачає, зокрема, що держслужбовці будуть призначатися за конкурсом, а можливість міністрів впливати на кадрову політику міністерства обмежується.

Заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків заявляв, що ухвалення закону про держслужбу було однією з вимог для отримання Україною макрофінансової допомоги розміром 600 мільйонів євро від Європейського Союзу.