Автор "польського економічного дива" радитиме Гройсману, як реформувати Україну

До групи експертів з підтримки реформ, що формується при Кабінеті міністрів, увійде екс-віце-прем'єр-міністр Польщі, автор «польського економічного дива» Лешек Бальцерович.

Як повідомляє прес-служба уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході зустрічі з Європейським комісаром з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнесом Ганом.

«В уряді створено групу міжнародних радників на чолі з колишнім віце-прем'єр-міністром і міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем за участю колишнього віце-прем'єр-міністра Польщі Лешека Бальцеровича», - цитує прес-служба Гройсмана.

Прем'єр підкреслив, що створений Кабмін зосереджений на зміцненні співпраці з Міжнародним валютним фондом та виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, і протягом місяця буде сформовано оперативний план реформ, в якому будуть відображені завдання щодо змін на митниці, у податковій сфері, в держуправлінні, судовій системі.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня поточного року в результаті тривалих переговорів Верховна Рада сформувала нову парламентську коаліцію і новий склад уряду. Його пріоритетними завданнями було визначено: підтримання макроекономічної стабільності, відновлення відносин з ключовими кредиторами, а також продовження розпочатих урядом Арсенія Яценюка реформ.