У Росії готують податкові нововведення для іноземного кіно

У Держдуму Росії внесено законопроект, який вводить прогресивну шкалу оподаткування на прокат іноземних фільмів, передає РІА "Новости".

Відповідно до законопроекту, фільми іноземних прокатників, компаній та їхніх філіалів будуть оподатковуватися за ставками податку на прибуток в залежності від кількості кінозалів, в яких йде показ фільму. Так, якщо фільм йде в 80-100% кінозалів по країні, то ставка складе 20%, якщо у 60-80% кінозалів — ставка 15%, при показі у 40-60% кінозалів — ставка 10%, у 20-40% кінозалів — ставка 5%, а в менш 20% кінозалів ставка становитиме 0%.

Читайте такожForbes: Економічна криза в Росії триває; інформацію про стан ринку отримати все важчеТаким чином, розважальні фільми іноземного виробництва, що мають суттєві обсяги тиражів в РФ, будуть обкладатися підвищеною податковою ставкою, доходи від рідкісних фільмів, які розповсюджуються в менших кількостях, будуть оподатковуватися за нижчою податковою ставкою або ж взагалі не підлягати оподаткуванню, пояснюють автори документа.

Доходи, одержувані від вищевказаного оподаткування, пропонується спрямовувати передусім у Фонд кіно при уряді РФ на підтримку та фінансування фільмів вітчизняного виробництва, зазначається у супровідних документах.

Як пишуть автори законопроекту, в останні роки не раз порушувалося питання про введення квот для російської кінематографічної продукції в кінотеатрах на зразок заходів, застосовуваних у Франції.

Ініціатори документа вважають, що пропоновані заходи

дозволять розвиватися кінотеатрам, не обмежуючи показ високохудожніх, але більш рідкісних в частині поширення фільмів, нададуть істотну підтримку і визначать переважне положення вітчизняного кіновиробництва в порівнянні з великими іноземними кінокомпаніями, а також дозволять істотно скоротити бюджетні витрати в частині фінансування вітчизняної кінематографії.