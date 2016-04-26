Запрацював у новому режимі портал відкритих даних Ради: все про законопроекти, пленарні засідання, депутатів

Апарат Верховної Ради і громадянська мережа "ОПОРА" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні розробили оновлений онлайн-портал відкритих даних парламенту opendata.rada.gov.ua, який у відкритому доступі містить інформацію про законопроекти, пленарних засіданнях, народних депутатів України, повідомляється в офіційному прес-релізі організації "ОПОРА".

"26 квітня в Києві було презентовано оновлений портал відкритих даних Верховної Ради України... На основі цих даних можна створювати аналітичні продукти і веб-інструменти, які б надавали інформацію про роботу парламенту в максимально доступному вигляді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що публікація інформації у форматі відкритих даних істотно спростить роботу веб-розробників і аналітиків, які з ними працюють.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день оновлений портал opendata.rada.gov.ua містить більше 110 базових наборів даних про нормативно-правовій базі, пленарних засіданнях парламенту, фінансово-господарської діяльності та про організаційну структуру Апарату Верховної Ради України. Крім того, згідно з даними громадської мережі "ОПОРА", у майбутньому на порталі може бути завантажена інформація про парламентських комітетах, а також петиції, депутатські звернення та запити, поправки до законопроектів та інша суспільно важлива інформації про діяльність Верховної Ради.

Згідно прес-релізу, вся інформація, розміщена на порталі, буде регулярно оновлюватися.

В даний час громадянська мережа "ОПОРА" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні планує провести серію презентацій і курсів в містах України з навчання населення роботі з порталом opendata.rada.gov.ua, а також конкурс з написання аналітичних матеріалів на основі відкритих парламентських даних.

За даними "ОПОРИ", програмно-технічну підтримку порталу буде здійснювати Управління комп'ютеризованих систем парламенту. Також повідомляється, що в майбутньому творці планують інтегрувати оновлений портал Верховної Ради з єдиним національним порталом відкритих даних Data.gov.ua.

Читайте такожКабмін хоче до вересня представити портал електронного уряду

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року громадська організація SocialBoost запустила національний портал відкритих даних Data.gov.ua, на якому будуть публікуватися відкриті дані українських державних органів.

У минулому році Кабінет міністрів України заявив про намір до 2017 року впровадити систему електронного уряду в країні. У найближчі два роки планується впровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії.