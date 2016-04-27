Засновник Alibaba став найбагатшою людиною Азії

Засновник і голова ради директорів китайського гіганта інтернет-продажів Alibaba Group Джек Ма став найбагатшою людиною Азії, повідомляє Bloomberg. Статок Ма зріс на $4,3 млрд до $33,3 млрд.

На друге місце зі статком у $32,7 млрд опустився засновник девелопмент-групи Dalian Wanda Ван Цзяньлінь.

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Третє місце серед найбагатших людей Азії посів гонконгський підприємець Лі Кашин, його статок становить $29,5 млрд, передає Gazeta.ru.

Раніше стало відомо, що Alibaba став найбільшим рітейлером у світі.