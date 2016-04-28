Путін знайшов винних у зриві першого запуску ракети з космодрому "Восточний"

Президент Росії Володимир Путін оголосив догану віце-прем'єру, який курирує космічну галузь, Дмитру Рогозіну і сувору догану голові "Роскосмосу" Ігорю Комарову, повідомляє "Комерсант".

Причиною став збій, що призвів до скасування пуску ракети «Союз» з космодрому "Восточний". Президент влаштував їм рознос — не через збій, а через його причини: те, що трапилося виявилося прикладом ідеального нехлюйства.

Володимир Путін також оголосив постанову про неповну службову відповідність гендиректору НВО автоматики Леоніду Шалімову, з підприємства якого в Єкатеринбурзі був отриманий кабель, сигнал від якого про несправність отримала автоматика, що призвело до зриву запуску.

Як повідомляв УНІАН, перший запуск із космодрому "Восточний" повинні були виконати 27 квітня о 05:01 (мск). Триступенева ракета-носій "Союз-2.1, а" з розгінним блоком "Волга" повинна була вивести на орбіту космічний апарат "Лелека-2Д", науковий супутник МДУ "Ломоносов", а також наносупутник SamSat-218.

За півтори хвилини до старту запуск перенесли. Це пояснили технічними проблемами. Збій зафіксувала автоматична система: виявився пошкоджений прилад, який відповідає за включення і вимикання двигунів, відділення ступенів і напрямок польоту. Запуск ракети з другої спроби провели 28 квітня.