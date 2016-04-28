У Росії хочуть підвищити пенсійний вік до 65 років і для жінок, і для чоловіків

Міністерство фінансів РФ підготувало зміни в пенсійну систему Росії, які стосуються таких складових: тарифів, правил виплати та індексації пенсій, компенсації з державного бюджету пільгових страхових тарифів, а також скасування обов'язковості накопичувальних внесків та їх переведення в квазідобровільний формат, пишуть «Ведомости».

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Передачу збору страхових внесків Податковій службі Мінфін пропонує поєднати з реформою тарифної політики. Пропонується встановити єдиний тариф соціального страхування і стягувати його з усієї зарплати. Мінфін пропонує скоротити індексацію пенсій на 2017 рік, не уточнюючи наскільки. Відомство пропонує підвищити пенсійний вік до 65 років і для чоловіків, і для жінок — з кроком 6-12 місяців в рік.

Треба також відмовитися від виплати пенсії працюючим пенсіонерам, вважають у Мінфіні. Така практика існувала в радянський період, і не суперечить конвенції Міжнародної організації праці, зазначають там.

Також Мінфін пропонує не виплачувати дострокові пенсії тим, хто має на них право за роботи на шкідливих і небезпечних виробництвах. Досрочникам-бюджетникам — педагогічним, медичним, творчим працівникам — пропонується поступово підвищити необхідний для встановлення дострокової пенсії стаж, щоб він збігався із загальновстановленими пенсійним віком.

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Ще одна пропозиція Мінфіну РФ — скасувати обов'язковість накопичувального компонента і перевести його із системи обов'язкового пенсійного страхування в квазідобровільне. Перейти на добровільний принцип накопичувальних внесків Мінфін пропонує з 2019 року, терміни впровадження інших нововведень в листі не вказані.