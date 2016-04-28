Гройсман хоче змінити систему прийняття державних рішень в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує змінити систему прийняття державних рішень, оскільки діючі правила державної служби не дозволяють розвивати економіку та відновлювати соціальну справедливість.

Як повідомляє прес-служба уряду, про це Гройсман сказав сьогодні у ході зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу за участі президента України Петра Порошенка.

«Та система, яка є сьогодні, - нежиттєздатна. Ми не зможемо продукувати жодних ефективних рішень, ми не зможемо відроджувати національну економіку, відновлювати соціальну справедливість, турбуватися про тих, кому важко, ми не зможемо створювати нові робочі місця, якщо ми не змінимо систему прийняття рішень», - цитує прес-служба Гройсмана.

Він звернув увагу, що більшість бар'єрів і перешкод у роботі бізнесу були створені безпосередньо владою, яка бажала поставити всіх у залежність, зокрема використовуючи механізми митниці, податкової та інших контролюючих інспекцій. А якість держуправління має бути іншою – зрозумілою і відкритою. Це, за словами прем'єра, стосується і роботи фіскальних служб, і процесів приватизації, і управління держпідприємствами, і роботи судової системи.

При цьому Гройсман запевнив, що уряд буде відкритим та публічним, працюватиме над розробкою рішень спільно з експертним середовищем, суспільством та представниками бізнесу. «Ми будемо приймати державницькі рішення, щоб змінювати ситуацію у країні», - зазначив він. - Нам треба перемагати ворога успіхом, внутрішнім нашим успіхом, і не тільки ворога. Треба перемагати нашим успіхом всі ті негативні речі, які, на жаль, накопичилися».

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Як повідомляв УНІАН, з 1 травня в Україні набуває чинності новий закон про Державну службу, що передбачає зміну механізмів призначення чиновників, їх роботи, а також вводить положення про обов'язкове декларування витрат і доходів чиновників в електронному вигляді.