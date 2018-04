Австралія відмовилася продати землю китайцям - угода не відповідає національним інтересам

Уряд Австралії 29 квітня заблокував операцію з продажу компанії S. Kidman & Co., одного з найбільших в країні сільгоспвиробників, китайським інвесторам.

Як повідомляє Reuters, австралійська влада відхилила заявку з боку компаній Китаю вдруге за останні півроку, оголосивши, що угода не відповідає національним інтересам.

Китайські компанії Hunan Dakang Pasture Farming і Shanghai CRED Real Estate Stock, а також їхній австралійський партнер – Australian Rural Capital в середині квітня запропонували купити одного з найбільших виробників яловичини в Австралії за 370 млн австралійських доларів ($288 млн).

S. Kidman & Co. належить понад 100 тисяч квадратних кілометрів землі, тобто близько 2,5% всіх сільськогосподарських угідь Австралії. Як зазначає CNN Money, в рамках угоди китайські інвестори отримали б у своє розпорядження близько 77 тисяч квадратних кілометрів земель S. Kidman & Co., що порівнянно з площею Ірландії, передає Slon.ru.

Півроку тому влада Австралії вже заблокувала угоду з продажу S. Kidman & Co. китайським фірмам Genius Link Asset і Shanghai Pengxin, зазначивши, що одна з ферм компанії розташована поруч із засекреченим військовим об'єктом. Після цього S. Kidman & Co. погодилася виключити зазначену ферму з реалізованих активів. Поточне рішення уряду у S. Kidman & Co. не підтримали.