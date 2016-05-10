У РФ хочуть вийти з кризи шляхом зниження доходів населення - план передбачає збільшення кількості бідних

Мінекономрозвитку РФ запропонувало сценарій виходу з кризи, основні рецепти якого засновані на зниженні доходів і купівельної спроможності населення, пише «Комерсант».

Видання проаналізувало доопрацьований проект макроекономічного прогнозу міністерства на 2016-2019 роки, за якого реальні наявні доходи населення повинні скоротитися на 2,8% в 2016 році і на 0,3% в 2017-му.

План, на думку видання, являє собою альтернативу пропозицій соціального блоку уряду з перезапуску моделі зростання 2011-2013 років, яка була заснована «на підтримку внутрішнього попиту зростанням доходів у бюджетному секторі».

Проект МЕР передбачає обмеження зростання зарплат в економіці в 2016-2017 роках з наступною компенсацією в 2018-2019 роках, скорочення реальних пенсій на 4,8% в 2016 році і 2% у 2017 року з подальшою індексацією тільки за рівнем інфляції до 2019 року.

«Це, за розрахунками Мінекономіки, збільшить кількість бідних з 13,1% у 2015 році до 13,7% в кінці 2017 року, з піком у 2018 році на рівні 13,9% — і поверненням реальних доходів і кількості бідних до показників 2015 року до 2019 року», — пише газета.

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При цьому передбачається, що зниження доходів населення буде супроводжуватися прискореним зростанням інвестицій з 3,8% у 2017 році до 7,1% у 2019 році — до цього часу вони повинні досягти рівня 24,1% ВВП. Головним джерелом інвестицій стануть не заощадження населення, а корпоративні прибутки, які в 2018 році повинні зрости (без девальваційних ефектів) на 12%, а в 2019 році — на 10,8%, відзначає видання.

Зростання інвестицій повинно відбутися також завдяки держпідтримці «системоутворюючих та ефективних інвестиційних проектів» і буде супроводжуватися «випереджаючим зростанням інвестицій в інноваційні сектори економіки». Тобто інвестиції будуть не тільки приватні, але й державними із коштів Фонду національного добробуту, відзначає «Комерсант». Відтік капіталу в 2019 році, вважають автори прогнозу, обнулиться.

Прогноз відомства виконаний в базовому, консервативному і цільовому варіантах, причому останній заснований на пропозиціях МЕР Білому дому з економічної політики до 2019 року. Головна мета — 4,5% зростання ВВП в 2019 році. Зростання ВВП в 2017-2018 роках за цільовим сценарієм нижче, ніж передбачалося — 0,4% (раніше 1%) і 2,9% (раніше 3,3%).

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Газета вважає, що «в цільовому сценарії стагнація 2015-2017 років де-факто оголошена неминучою: відчутне зростання може початися тільки після президентських виборів 2018 року». Базовий і цільовий варіант прогнозу були переписані після засідання уряду 21 квітня: якщо раніше передбачалося помірне зростання середньорічної ціни на нафту до $50 до 2018 року, то в новому варіанті вона встановлена на рівні $40 за барель.