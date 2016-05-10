Кандидат у президенти США Трамп: необхідно послабити курс долара

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп змінив свою позицію щодо скорочення держборгу США і підтримав ослаблення курсу долара. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

На думку Трампа, необхідно послабити курс долара і задуматися про кількість надрукованих доларових купюр, щоб не допустити дефолту. Він упевнений, що низький курс має допомогти виробництву та експортерам.

«Якщо курс долара підніметься, у певний момент це буде не дуже добре», — сказав мільярдер.

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Трамп зазначив, що його недавній заклик до "довгострокових переговорів" про майбутнє 19-трильйонного держборгу США не означає відмову від виплат. За його словами, цінні папери «абсолютно священні» і відмовлятися від виплат абсолютно неприпустимо, передає Gazeta.ru.

Проблему держборгу Трамп запропонував вирішувати викупом облігацій при високих процентних ставках.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв домогтися скорочення виплат за борговими зобов'язаннями держави, якщо вони стануть надмірно високі.