У Путіна прокоментували плани щодо обмеження зростання зарплат росіян на час кризи

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію Міністерства економічного розвитку Росії (МЕР РФ) про обмеження зростання реальних зарплат росіян на час кризи, заявивши, що поки йде пошук точок зростання економіки країни і говорити про чітко сформульовану позицію Адміністрації Кремля не доводиться.

"Ну, ви знаєте, це ж одна з пропозицій. Тривають пошуки точок зростання російської економіки. Тема, скажімо так, оптимізації бюджету, видатків, вона постійно перебуває на порядку денному, постійно обговорюється. І тема оптимізації витрат, там, на держапарати і так далі, і тому подібне. Тому ці пошуки ведуться, поки що говорити про якусь чітко сформульовану позицію, напевно, не доводиться", - відповів прес-секретар на питання про те, як Кремль ставиться до пропозиції МЕР, повідомляє Прайм.

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Сьогодні газета "Комерсант" повідомила про оприлюднення доопрацьованого проекту макроекономічного прогнозу МЕР на 2016-2019 роки. У документі відомство, яке очолює Олексій Улюкаєв, вперше оголосило про те, як передбачається реалізовувати цільовий сценарій прогнозу з виходом на зростання ВВП в 4,5% до 2019 року.

У числі іншого Мінекономрозвитку пропонує обмежити зростання зарплат в економіці в 2016-2017 роках з подальшою компенсацією у 2018-2019 роках.