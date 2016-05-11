Силові структури в аеропорту "Бориспіль" влаштували обшук у постачальника бортового харчування

Про це УНІАН повідомила компанія в своїй заяві.

«Сьогодні в офісі ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС» та власних приміщеннях посадових осіб підприємства проходять слідчі дії, хоча підстав для таких заходів з урахуванням дотримання ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС» не тільки положень чинного законодавства України, але й міжнародних правил і стандартів, просто не існує», - сказано в заяві компанії.

У повідомленні компанія зазначила, що перевірка з боку силових структур є незаконною і швидше за все організовано основним конкурентом – компанією «DО & СО», власником якої є Валерій Горбатюк.

«Як виявилося, в українських реаліях розвиток власником DO CO Валерієм Горбатюком підприємства з виробництва бортового харчування ТОВ «Київ–Кейтеринг» ставило перед собою мету не конкурентну знаходження на ринку послуг бортового харчування, а знищення конкурентів усіма можливими способами, в тому числі за участю силових структур», - йдеться в заяві.

У заяві «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС» вказує, що якщо ще кілька років тому «Київ-кейтеринг» займав 85% ринку послуг бортового харчування в «Борисполі», то зараз його частка знизилася до 60%. На п'яти наступає один з його основних конкурентів —активно розвивається в даній сфері послуг – компанія з іноземними інвестиціями ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС».

«Як бачимо, іншого варіанту тиску на конкурентів, ніж способи 90-х років пан Горбатюк не знайшов», - підкреслили в компанії.

При цьому «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС» запевнили, що компанія прийме всі необхідні заходи для повернення ситуації у законне русло і залучення до відповідальності за неправомірні дії всіх винних осіб, в тому числі з боку силових структур.

Як повідомляли ЗМІ, компанія «Київ–Кейтеринг» активно розвивалась у часи президентства Януковича. Зокрема, у 2012 році за сприяння влади було відкрито цех з виробництва бортового харчування.

У 2014 році в аеропорту Бориспіль припинив роботу постачальник бортового харчування для Lufthansa, British Airways, Air France, KLM та інших українських та іноземних авіаперевізників - кейтерінгова компанія Аиро Кейтерінг Сервісіз Україна.

Аиро Кейтеринг - дочірнє підприємство німецької LSG SKY Chefs, яке входить в трійку найбільших кейтерингових фірм Європи і є структурним підрозділом групи Lufthansa.

На думку експертів, Аиро Кейтерінг Сервісіз Україна була змушена припинити роботу через антиконкурентні дії компанії «Київ-Кейтиринг».