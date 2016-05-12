За тиждень українці взяли кредитів для енергозбереження на 84 мільйони гривень

Про це повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, коментуючи оперативні дані моніторингу Програми зі стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів, йдеться на сайті відомства.

"Незважаючи на святкові дні, лише за тиждень з 4 по 10 травня п.р. населенням взято 5222 кредити на суму 83,9 млн гривень", - повідомив Савчук.

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Зазначається, что з них 185 кредитів отримано на "негазові" котли (3,1 млн грн), 5034 – на енергоефективне обладнання і матеріали (80,6 млн грн), ще три кредита отримали ОСББ, їх загальна сума складає 190 тисяч грн.

"Популярністю "теплі" кредити користуються і серед субсидіантів. Так, сьогодні ця категорія громадян придбала енергоефективних продуктів на суму 30,6 млн гривень. Це 2111 малозабезпечених сімей, яким уряд відшкодує 70%", – йдеться в повідомленні Держенергоефективності.

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При цьому Сергій Савчук переконує, що ці цифри "красномовно свідчать про те, що поступово змінюється і свідомість людей щодо енергоспоживання".